7 وفيات بحادث تصادم بين شاحنة وحافلة على شارع الإمارات

لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 13 آخرين في حادث مروري مؤلم وقع على شارع الإمارات خلف مطار آل مكتوم بالاتجاه إلى أبوظبي بين حافلة نقل ركاب وشاحنة.

وقع الحادث عند الساعة الثامنة من صباح اليوم "الثلاثاء" على شارع الإمارات حينما تفاجأ سائق حافلة نقل ركاب متوسط الحجم بشاحنة متوقفة في المسرب الثالث جهة اليمين جراء تعرضها لحادث سابق، الأمر الذي أدى إلى فقدانه السيطرة والاصطدام بها، ما أسفر عن وفاة (7) أشخاص تم انتشال جثثهم بعد فك أماكن احتجازهم، واصابة (13) آخرين تراوحت إصاباتهم بين البليغة والمتوسطة، وتم نقلهم على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأهاب الفريق خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، بالسائقين ضرورة أخذ الحيطة والحذر اللازمين خلال استعمال الطريق، داعياً إلى عدم المجازفة بقيادة المركبات أثناء الإرهاق، وإلى التوقف في منطقة أمنة في حال وقوع أي حادث مروري تفادياً لوقوع تصادم آخر.

وحول التفاصيل أوضح العميد سيف المزروعي أن بداية الحادث وقعت عندما اصطدمت الشاحنة المخصصة لنقل الأحجار والتي تصل حمولتها إلى 70 طناً، بحافلة صغيرة من نوعه " بيك أب" على شارع الإمارات ما أدى على توقفهما في المسرب الثالثة من جهة اليمين، و أثناء توقف الشاحنة وحافلة البيك أب في الشارع، اصطدمت الحافلة التي تقل العمال بالشاحنة من الخلف بقوة ما أدى إلى وقوع هذا العدد من الوفيات والإصابات، مؤكدا أن الحافلة كان فيها 20 راكباً، وأن سائق الحافلة توفي في الحادث، مبيناً أن السبب الرئيسي لوقوع الحادث يعود إلى توقف الشاحنة في وسط الطريق بعد اصطدامها بسيارة البيك أب وعدم انتباه سائق الحافلة العمالية لمعطيات الطريق وأخذه الحيطة والحذر اللازمين.

وانتقل إلى مكان الحادث المقدم خبير أحمد عتيق بورقيبة، مدير إدارة البحث والإنقاذ بالنيابة في شرطة دبي، والمقدم محمد كرم، مدير إدارة التقنيات المرورية، والمقدم علي محمد البدواوي، مدير إدارة الدوريات بردبي بالوكالة، والرائد عبدالله ثاني بن غالب، مدير إدارة حوادث السير، والملازم أول يوسف محمد الدويس، رئيس قسم رقباء السير بردبي بالوكالة، والملازم أول خبير عبدالله غريب البلوشي، رئيس قسم خبراء معاينة حوادث السير. كما انتقل إلى مكان الحادث مناوبي قسم خبراء المعاينة من إدارة حوادث السير لمعاينة الحادث وجمع الأدلة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوعه.

من جانبه أكد المقدم خبير أحمد عتيق بورقيبة، أن فرق الإنقاذ انتقلت إلى مكان الحادث فور تلقيها البلاغ، واستطاعت إخراج المحشورين من وفيات ومصابين نتيجة شدة الاصطدام، مشيراً إلى أن فريق الإنقاذ استخدم أحدث الأدوات في التعامل مع الحادث من أدوات هيدروليكية والمقصات التي تستخدم في إزالة هيكل السيارات لحظة التصادم القوي.