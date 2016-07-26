"ديلى ميل": تقلب المزاج وانقطاع الطمث قد يكونا علامة على الخرف

كشفت دراسة علمية حديثة أن التغيرات فى الشخصية خلال فترة انقطاع الطمث أو أزمة منتصف العمر يمكن أن تكون علامة الإنذار المبكر للإصابة بالخرف.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح الباحثون أن علامات تقلبات المزاج تشمل الاكتئاب، والقلق، واللامبالاة، والاندفاع، والإثارة، والأمور الغير لائقة اجتماعياً.

وقال العلماء إنه إذا ظهر أى من هذه العلامات مع استمرارها لمدة ستة أشهر أو أكثر، قد تبشر بظهور الخرف، لافتين إلى أن انقطاع الطمث يصيب النساء فى سن 50 عاماً، ويمكن أن يسبب تقلب المزاج، والاكتئاب والقلق، لذلك كثير من الأطباء قد يفشلون فى تشخيص المرضى الذين لديهم بالفعل الخرف المبكر.

وأشار العلماء فى جامعة كالجارى الكندية خلال المؤتمر الدولى لجمعية الزهايمر فى تورنتو أمس، إلى أنهم قاموا بتتبع 282 شخصاً يعانون من ضعف الادراك خلال هذه المرحلة المبكرة من الخرف.

ووجد الباحثون أن 82% من المرضى، الذين كان متوسط أعمارهم 60 عاما، يعانون من تغيير السلوك، أما تقلب المزاج أثر على 78%، والقلق بنسبة 65%، واللامبالاة بنسبة 52%، والذهان بنسبة 9%.

وحذر جوناثان رورر، متخصص علاج الخرف فى جامعة لندن فى وقت سابق من هذا العام أن تغيير السلوك هو العلم الاحمر الخاص بالخرف الجبهى الصدغى، الذى يصيب حوالى 16 ألف شخص فى بريطانيا.

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