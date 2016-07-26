وزارة الصحة تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمى للفيروسات الكبدية

أكد الدكتور وحيد دوس أستاذ الكبد والجهاز الهضمى رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أن وزارة الصحة والسكان ستنظم احتفالية كبرى احتفالا باليوم العالمى للفيروسات الكبدية، يوم الخميس الموافق 28 من شهر يوليو الجارى.

وقال الدكتور وحيد دوس فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع" إن هذه الاحتفالية هذا العام، تتم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبمشاركة جميع أساتذة الكبد من مختلف الجامعات المصرية، ووزارة الصحة، والقوات المسلحة والشرطة.

وأشار الدكتور وحيد دوس إلى أنه سيتم تنظيم احتفالية كبرى بهذه المناسبة، موضحا أنه تم الاحتفال العام الماضى بمقر منظمة الصحة العالمية بالقاهرة تتويجا لجهود مصر فى مكافحة فيروس سى، وألقى وقتها رئيس منظمة الصحة العالمية كلمة عن مجهودات اللجنة القومية ووزارة الصحة فى مكافحة فيروس سى فى مصر.

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