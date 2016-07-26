تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين من حركة 6 إبريل لجلسة 17 أغسطس‎

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة, اليوم الثلاثاء، إعاده محاكمة 3 متهمين محكوم عليهم غيابيًا بالسجن المؤبد في اتهماهم بالتظاهر دون تصريح، والتجمهر، لجلسة 17 أغسطس المقبل.

وجاء التأجيل، لاستكمال سماع الشهود، فيما صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدي، وأسامة ياسين، وأمانة سر أحمد صبحي، حسبما أفاد مراسلنا.

وكانت محكمة الجنايات، قد عاقبت المتهمين المنتمين إلى “6 أبريل”، غيابيًا بالسجن المؤبد، فتقدموا بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة.

ووجهت النيابة العامة، للمتهمين ” إنشاء وإدارة شبكة اتصالات من شأنها الإضرار بالأمن العام، إذاعة بيانات وإشاعات كاذبة عمدًا من شأنها تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس، فضلًا عن إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.