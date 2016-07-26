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مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين فى انقلاب سيارة بطريق «قنا- سوهاج»

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مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين فى انقلاب سيارة بطريق «قنا- سوهاج» مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين فى انقلاب سيارة بطريق «قنا- سوهاج»

أرشيفية.. انقلاب سيارة

مراسل «ONA»:

لقى 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الثلاثاء، وأصيب 3 أخرين إثر انقلاب سيارة بالكيلو 15 بالطريق الصحراوى “قنا – سوها”.

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، إخطارًا بانقلاب سيارة بطريق “قنا – سوهاج”، ووجود متوفين ومصابين

كشفت التحريات، انقلاب سيارة ملاكى  بالكيلو 15 بالطريق الصحراوى بسبب انفجار إحدى الإطارات، ونتج عن الحادث مصرع كل من “عماد . ع . ” 35  سنه ،و ” محمد . ع . م ” 34 سنه ،و” أحمد . ع . إ ” 30 سنه، وإصابة كل من “عبد القادر. ا . ع “   15 سنه ،و ” جمعه . أ . “  48 سنه ،و” سيد. أ . ت “  64 سنه وجميعهم مقيمين بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

تم نقل الجثث والمصابين لمستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

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