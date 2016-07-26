الاجتماع الفني – تعرف على زي الزمالك أمام صن داونز

عقد مسؤولي نادي الزمالك الاجتماع الفني مع طاقم التحكيم ومراقب المباراة قبل لقاء الفريق أمام صن داونز الجنوب إفر يقي.

واتفق وفد الزمالك مع مراقب المباراة على ارتداء الطاقم الأبيض، شورت أبيض وقميص أبيض وجورب أزرق.

في المقابل سيرتدي فريق صن داونز القميص الأصفر والشورت الأبيض والجورب الأبيض.

وكان صن داونز قد فاز على الزمالك في مباراة الجولة الثالثة في القاهرة بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ويلتقي الزمالك مع صن داونز يوم غدا الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

واتفق وفد الزمالك مع مراقب المباراة على ارتداء الطاقم الأبيض، شورت أبيض وقميص أبيض وجورب أزرق.

في المقابل سيرتدي فريق صن داونز القميص الأصفر والشورت الأبيض والجورب الأبيض.

وكان صن داونز قد فاز على الزمالك في مباراة الجولة الثالثة بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ويلتقي الزمالك مع صن داونز يوم غدا الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.