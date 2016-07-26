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الزمالك يؤدي مرانه الرئيسي بجنوب إفريقيا استعدادًا لمواجهة صن داونز

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الزمالك يؤدي مرانه الرئيسي بجنوب إفريقيا استعدادًا لمواجهة صن داونز الزمالك يؤدي مرانه الرئيسي بجنوب إفريقيا استعدادًا لمواجهة صن داونز

نادي الزمالك – أرشيفية

يؤدى فريق الزمالك مرانه الأساسى اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد لوفتوس فيرسفيلد الذى يستضيف مباراة صن داونز بطل جنوب افريقيا بدورى أبطال إفريقيا غدًا الأربعاء فى السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويسعى الزمالك بقيادة محمد حلمى المدير الفنى لتحقيق الفوز من أجل تقاسم الصدارة مع الفريق الجنوب إفريقى الذى يحتل المركز الأول فى المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط جمعها من فوزين على انيمبا النيجيرى والزمالك .

بينما يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 3 نقاط من فوز واحد على انيمبا النيجيرى الذى يقبع فى المركز الثالث والأخير بلا رصيد من النقاط.

وعقد الجهاز الفنى لفريق الزمالك محاضرة للاعبين في فندق الإقامة ببريتوريا وشاهد حلمى ، مباراة الذهاب بين الفريقين، من أجل التركيز على الأخطاء التى ارتكبها اللاعبون لتصحيحها .

كما شاهد اللاعبون لمباراة أخرى لفريق صن داونز للتركيز على نقاط القوة والضعف به .

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