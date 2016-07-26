ننشر أسماء الـ34 مصابا فى تصادم سيارتين على الطريق الصحراوى فى المنيا

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 34 آخرون فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوى الشرقى جنوب بوابة الرسوم السيارة الأولى رقم 355 نقل عام أتوبيس قادمة من سوهاج إلى القاهرة والسيارة الثانية رقم 164 و ن ص نقل محملة بالرخام.

وأسفر الحادث عن وفاة كل مجدى عبد اللطيف جمال 35 سنة يعمل بشركة أتوبيس الفيوم، وآخر مجهول الاسم والعنوان، وإصابة كل من:

أحمد يسرى محمد 65 سنة سوهاج، وهالة عبد الغفار محمد 50 سنة سوهاج ، وخالد مختار حلمى 13 سنة طالب، ومصطفى أبو الدهب عبد المنعم 25 سنة عامل سوهاج، وأيمن جمال منصور 35 سنة عامل سوهاج، وعايد عبد الحى مخيمر 52 سنة مدرسة سوهاج، وأسامة أحمد يسرى 17 سنة طااب القاهرة، وعلى سيد محمد 18 سنة طالب سوهاج ومختار مجدى حسن 28 سنة سوهاج، وابتسام بخيت يوسف 45 سنة القاهرة، ومحمد أحمد مصطفى 27 سنة سوهاج، وأحمد سعد توفيق 27 سنة سوهاج ـ وصلاح عبد المنعم عبد الرحمن 56 سنة موظف سوهاج وياسر إبراهيم جودة 28 سنة القاهرة، ورحمة خالد حماد 6 سنوات سوهاج وحمادى خالد حمادى 14 سنة سوهاج.

وتامر محمد رشاد 45 سنة عقيد شرطة القاهرة وخالد عبده أحمد 19 سنة سوهاج ورمضان محمد سلطان 43 سنة سائق الفيوم وعلى احمد السكرى 54 سنة عامل سوهاج ورمضان عبد الغنى محمد 25 سنة عامل سوهاج وعثمان ابو الحمد محمد 50 سنة سوهاج ومختار عثمان مصطفى 21 سوهاج وعمر محمد عبد الحميد 26 سنة سوهاج وأحمد يوسف احمد 46 سنة اسكندرية ،وابو الحمد عبد الرحمن على 78 سنة سوهاج وسمير محمود محمد 63 سنة القاهرة وخليفة على صابر 35 سنة ملوى المنيا ، وعبد العال سيد عبد العال 26 سنة سوهاج ومحمود على يسرى 18 سنة عامل سوهاج و محمد ععبده على 40 سنة سوهاج وعلى سيد عبد العال 18 سنةعامل سوهاج و محمد عبد الجواد محمد 75 سنة الجيزة وعبد الله محمد عودة 62 سنة سوهاج.

وتم نقل المصابين إلى المنيا العام والجامعى وتولت النيابة التحقيق.

مصرع 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين فى حادث انقلاب أتوبيس بالمنيا