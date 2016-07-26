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بالصور.. انطلاق فعاليات المنتدى السادس للحوار بمركز شباب الرضوانية بالأقصر

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بالصور.. انطلاق فعاليات المنتدى السادس للحوار بمركز شباب الرضوانية بالأقصر بالصور.. انطلاق فعاليات المنتدى السادس للحوار بمركز شباب الرضوانية بالأقصر
نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، فعاليات المنتدى السادس للحوار الوطنى للشباب بمركز شباب الرضوانية التابع لإدارة البياضية، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة الأقصر، ومديرية الشباب والرياضة.

تم افتتاح المنتدى السادس للحوار الوطنى للشباب بمركز شباب الرضوانية التابع لإدارة البياضية بمحافظة الأقصر، بإشراف إدارة البرلمان التعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة، وبقيادة فتحى خير مدير الإدارة، وأدار ورش العمل من مدربى التعليم المدنى كل من "مصطفى حرز الله وعبد الرحيم جاد ونعمة رسلان وسارة العزب".

جدير بالذكر أن مديرية الشباب والرياضة بالأقصر عقدت فعاليات المنتدى الماضية بمتابعة مستمرة من محمد بدر محافظ الأقصر، وحفنى بركات حفنى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وأبو الحسن الشاذلى أحمد وكيل مديرية الشباب والرياضة.

انطلاق فعاليات المنتدى السادس للحوار الوطنى بالأقصر (1)
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انطلاق فعاليات المنتدى السادس للحوار الوطنى بالأقصر

انطلاق فعاليات المنتدى السادس للحوار الوطنى بالأقصر (2)
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مركز شباب الرضوانية التابع لإدارة البياضية يشهد انطلاق منتدى الحوار الوطنى

انطلاق فعاليات المنتدى السادس للحوار الوطنى بالأقصر (3)
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حلقات وجلسات شبابية بمنتدى الحوار الوطنى بالأقصر

انطلاق فعاليات المنتدى السادس للحوار الوطنى بالأقصر (4)
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فعاليات منتدى الحوار الوطنى السادس بالأقصر

انطلاق فعاليات المنتدى السادس للحوار الوطنى بالأقصر (5)
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جلسات حوارية لمناقشة الأزمات الداخلية بمنتدى الحوار الوطنى


>بالصور.. انطلاق فعاليات المرحلة الثالثة من منتدى الحوار الوطنى للشباب بالأقصر

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