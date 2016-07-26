أخبار عاجلة

مساء dmc - محسن جورج : البابا تواضروس أنهى الصلاة قبل وقتها بساعة بعد معرفته بحادث كنيسة مارجرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس -
ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
إيبار يهزم سيلتا فيجو في الليجا.. وليجانيس يخسر من أوساسونا -
مساء dmc - كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد حادثي كنيسة طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب مؤسسات الدولة أن تتصدى لمجابهة الإرهاب -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب الإعلام أن يتعامل بموضوعية وصدق ووعي -
السيسي: إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر -
«الثانية الإسرائيلية»: «تفجير الكنيستين» أعنف هجوم لداعش في مصر -
رئيس الأركان الأسبق: تأمين المنشآت الحيوية ودور العبادة بقوات خاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

نائب وزير التعليم العالى: يجب تشجيع الشراكة بين الجامعات والمجتمع المدنى

Google+ Print
نائب وزير التعليم العالى: يجب تشجيع الشراكة بين الجامعات والمجتمع المدنى نائب وزير التعليم العالى: يجب تشجيع الشراكة بين الجامعات والمجتمع المدنى
أكد الدكتور عصام خميس نائب وزير التعليم العالى خلال كلمته بمؤتمر دعم البحث العلمى الرابع بجامعة طنطا، أن الاستراتيجية البحثية لتطوير البحث العلمى والتعليم العالى تشجع الشراكة بين الجامعات والشركات والهيئات المجتمعية، فى إطار تحفيز قدرة الجامعات على التمويل الذاتى والوصول للغاية الفعلية من البحث العلمى، وهى خدمة المجتمع وحل مشاكله.

وأشاد "خميس" بالتنظيم المتميز للمؤتمر والتطور الذى شهدته جامعة طنطا فى مجال الدراسات العليا والبحوث.


>"مستقبل الغسيل الكلوى" مؤتمر علمى بطب طنطا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365