نائب وزير التعليم العالى: يجب تشجيع الشراكة بين الجامعات والمجتمع المدنى

أكد الدكتور عصام خميس نائب وزير التعليم العالى خلال كلمته بمؤتمر دعم البحث العلمى الرابع بجامعة طنطا، أن الاستراتيجية البحثية لتطوير البحث العلمى والتعليم العالى تشجع الشراكة بين الجامعات والشركات والهيئات المجتمعية، فى إطار تحفيز قدرة الجامعات على التمويل الذاتى والوصول للغاية الفعلية من البحث العلمى، وهى خدمة المجتمع وحل مشاكله.

وأشاد "خميس" بالتنظيم المتميز للمؤتمر والتطور الذى شهدته جامعة طنطا فى مجال الدراسات العليا والبحوث.

"مستقبل الغسيل الكلوى" مؤتمر علمى بطب طنطا