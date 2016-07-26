« أولاند»: الهجوم على الكنيسة «جريمة إرهابية» وسنشن الحرب ضد داعش

أدان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، الهجوم الذي وقع بكنيسة روان، واصفًا العملية بـ “الهجوم الإرهابي الخسيس”، وجريمة إرهابية دنيئة.

وقال أولاند، في كلمة له عقب الهجوم على الكنيسة:” إن التهديد الذي نواجهه كبير وداعش أعلن الحرب علينا وسنشن الحرب ضده”.

وأضاف أولاند، أن قوات الأمن دخلت بسرعة إلى الكنيسة وتجنبت وقوع عدد كبير من الإصابات وأنقذت الرهائن، وأن منفذا الهجوم أكدا انتمائهما لداعش”.

وكان مسلحين اقتحما كنيسة روان، صباح اليوم الثلاثاء، واحتجزوا رهائن دخلها إلا أن قوات الشرطة الفرنسية تمكنت من اقتحام الكنيسة وتحرير الرهائن، كما تم تصفية المسلحين.