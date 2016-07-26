أخبار عاجلة

مساء dmc - محسن جورج : البابا تواضروس أنهى الصلاة قبل وقتها بساعة بعد معرفته بحادث كنيسة مارجرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس -
ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
إيبار يهزم سيلتا فيجو في الليجا.. وليجانيس يخسر من أوساسونا -
مساء dmc - كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد حادثي كنيسة طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب مؤسسات الدولة أن تتصدى لمجابهة الإرهاب -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب الإعلام أن يتعامل بموضوعية وصدق ووعي -
السيسي: إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر -
«الثانية الإسرائيلية»: «تفجير الكنيستين» أعنف هجوم لداعش في مصر -
رئيس الأركان الأسبق: تأمين المنشآت الحيوية ودور العبادة بقوات خاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

فيديو.. نتنياهو يعتذر للفسطينيين بـ«العربية»

Google+ Print
فيديو.. نتنياهو يعتذر للفسطينيين بـ«العربية» فيديو.. نتنياهو يعتذر للفسطينيين بـ«العربية»

بنيامين-نتنياهو

اعتذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للفسطينيين، خلال رسالة مصورة تدث خلالها باغة العربية.

وبدأ نتنياهو كلمته التي استمرت 3 دقائق وألقاها باللغة الانجليزية، وقدم  اعتذارًا عن رسالة سابقة له إلى الفلسطينيين لـ ”عرب 48″، داخل الخط الأخضر ودعاهم إلى المشاركة بكثافة في المجتمع الإسرائيلي.

 

بعد ذلك كرر اعتذاراته للرسالة التي وجهها يوم الانتخابات التشريعية الأخيرة في مارس 2015 حول “الناخبين العرب الذين يتوجهون بكثافة إلى مراكز الاقتراع”.

وقال نتنياهو: “كنت أقصد حزبا سياسيا محددا (اللائحة العربية الموحدة التي شكلتها الأحزاب العربية الإسرائيلية)، لكن عددا كبيرا من الأشخاص شعروا بالاستياء بشكل يمكن تفهمه”.

وأضاف: “أطلب اليوم من عرب 48 المشاركة في مجتمعنا بكثافة والعمل بكثافة والدراسة بكثافة والازدهار بكثافة”.

ويشكل عرب 48 نحو 18% من مجموع السكان، وحصلت الأحزاب العربية في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية على 13 مقعدا وأصبحت تشكل القوة الثالثة في الكنيست.

وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي في رسالته أن حكومته وافقت في بداية العام على خطة بقيمة 10 مليارات شيكل (حوالي 2,37 مليار يورو) للأقليات خصوصا العرب.

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو| محافظ الغربية: ضابط شرطة مسلم افتدى مئات الأرواح بنفسه

فيديو| محافظ الغربية: ضابط شرطة مسلم افتدى مئات الأرواح بنفسه

بالفيديو والصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية

بالفيديو والصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية

فيديو| عمرو وردة يصنع هدفا.. ويقود باوك لاكتساح باناثينايكوس

فيديو| عمرو وردة يصنع هدفا.. ويقود باوك لاكتساح باناثينايكوس

بالفيديو || نزول قوات الجيش إلى الشوارع منذ قليل وانتشارها بجميع محافظات الجمهورية وبيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة

بالفيديو || نزول قوات الجيش إلى الشوارع منذ قليل وانتشارها بجميع محافظات الجمهورية وبيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة