فيديو.. نتنياهو يعتذر للفسطينيين بـ«العربية»

اعتذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للفسطينيين، خلال رسالة فيديو مصورة تدث خلالها باغة العربية.

وبدأ نتنياهو كلمته التي استمرت 3 دقائق وألقاها باللغة الانجليزية، وقدم اعتذارًا عن رسالة سابقة له إلى الفلسطينيين لـ ”عرب 48″، داخل الخط الأخضر ودعاهم إلى المشاركة بكثافة في المجتمع الإسرائيلي.

بعد ذلك كرر اعتذاراته للرسالة التي وجهها يوم الانتخابات التشريعية الأخيرة في مارس 2015 حول “الناخبين العرب الذين يتوجهون بكثافة إلى مراكز الاقتراع”.

وقال نتنياهو: “كنت أقصد حزبا سياسيا محددا (اللائحة العربية الموحدة التي شكلتها الأحزاب العربية الإسرائيلية)، لكن عددا كبيرا من الأشخاص شعروا بالاستياء بشكل يمكن تفهمه”.

وأضاف: “أطلب اليوم من عرب 48 المشاركة في مجتمعنا بكثافة والعمل بكثافة والدراسة بكثافة والازدهار بكثافة”.

ويشكل عرب 48 نحو 18% من مجموع السكان، وحصلت الأحزاب العربية في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية على 13 مقعدا وأصبحت تشكل القوة الثالثة في الكنيست.

وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي في رسالته أن حكومته وافقت في بداية العام على خطة بقيمة 10 مليارات شيكل (حوالي 2,37 مليار يورو) للأقليات خصوصا العرب.

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