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إحالة دعوى بطلان منع انتشار موقع وجريدة مصريون إلى «المفوضين»

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إحالة دعوى بطلان منع انتشار موقع وجريدة مصريون إلى «المفوضين» إحالة دعوى بطلان منع انتشار موقع وجريدة مصريون إلى «المفوضين»

جمال سلطان، رئيس مجلس إدارة موقع المصريون – أرشيفية

قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من جمال سلطان، رئيس مجلس إدارة موقع المصريون، إلى هيئة المفوضين، لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.

وتطالب الدعوى السالفة الذكر بإلغاء قرار رئيس الوزراء بمنع موقع المصريون سواء إليكترونيًا أو ورقيًا من الانتشار، حسبما أفاد مراسلنا.

وذكرت الدعوى أنه في تاريخ 7 أبريل الماضي صدر كتاب دوري للوزراء يتضمن بعض المواقع والقنوات الفضائية تحرض على العنف والإرهاب ومدرج بها موقع المصريون الذي يرأس مجلس إدارته مقيم الدعوى، حيث أفاد بأن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة، وأن هذه الاتهامات باطلة .

وأضاف مقيم الدعوى، أن هذا القرار يستلزم تحقيقات، أدلة، وتحريات وكلها تقع في اختصاص القضاء الجنائي لا المدني، رغم أن هذا الزعم بأن موقع المصريون يحرض على العنف والإرهاب لا دليل عليه وكله كلام مرسل من الأمين العام لمجلس الوزراء.

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