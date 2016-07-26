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علي عبد العال يستقبل وفد مجلس العموم البريطاني

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علي عبد العال يستقبل وفد مجلس العموم البريطاني علي عبد العال يستقبل وفد مجلس العموم البريطاني

الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب – أرشيفية

يستقبل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وفد مجلس العموم البريطاني، بحضور عددٍ من النواب.

وقال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو جمعية الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية، إن ” وفدًا من مجلس العموم البريطاني قد وصل القاهرة، مساء أمس الإثنين، على متن رحلة لشركة للطيران قادمةً من لندن، في زيارة إلى مصر بدعوة من الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس”.

وأضاف “الخولي” – في تصريحات صحفية – أن الوفد يضم عددًا من أعضاء لجنة الصداقة المصرية البريطانية بمجلس العموم البريطاني، حسبما أفاد مراسلنا.

وأكد أمين سر لجنة العلاقات الخارجية – في تصريحه – أن اللقاء الذي سيجمع الجانبين المصري والبريطاني اليوم، سيناقش عددًا من الملفات المهمة، على رأسها تدعيم العلاقات بين البرلمانين في القضايا المشتركة، إضافةً إلى ملف السياحة، التعليم، الإعلام، وتبادل الخبرات المختلفة في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار الخولي، إلى أن جدول الزيارة سيشمل لقاءات للوفد مع عدد من المسؤولين والوزراء، وسيختتم الوفد برنامجه بزيارة لشرم الشيخ لتكون رسالة سلام للسياحة البريطانية الوافدة إلى مصر، وفي القلب منها سيناء.

 

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