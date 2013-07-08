موسى يُدين أحداث الحرس الجمهوري ويُطالب بتشكيل حكومة تكنوقراط

قال عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر أن ما حدث أمام مقر الحرس الجمهوري فجر اليوم فتنة يجب وقفها فورًا ، كما أن الدعوات لتصعيد الصدام دعوات مسمومة تهدف إلي إثارة الفوضي في البلاد.

وأكد موسى علي حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن مهاجمة القوات المسلحة و مقارها ومحاولات تشويه دورها أمر مرفوض.

وطالب موسى القوات المسلحة بعرض أحداث فجر اليوم بالكامل علي الشعب لمعرفة الحقيقة و إجراء تحقيق فوري و طرح نتائجه علي الرأي العام ، مؤكدًا أن مصر تحتاج إلي الاستقرار و لا تتحمل الفوضي.

وتابع موسى أن التحريض علي الفوضي وإسالة الدماء أمر لا يمكن قبوله أو تركه دون اجراءات توقف هذا الإنهيار ، مشيرًا إلي أن الحرب الأهلية تبدو إرهاصاتها متصاعدة و تدفع إليها جهات غير مسئولة.

وأكد موسى أنه لابد إلي عقد اجتماع اهل العقد و الحل في البلاد للتشاور في المنزلقات المحيطة بمصر ، كما طالب موسى بسرعة تشكيل حكومة انتقالية ، وأن تكون حكومة تكنوقراط محايدة بعيدًا عن التحزب و الإقصاء لفك الاحتقان المتزايد.

واختتم موسى بدعوة الرئيس المؤقت لعقد اجتماع مع مختلف القوى السياسية لا أحد مفوض للحديث باسم الجميع في هذه اللحظات الحرجة.