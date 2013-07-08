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موسى يُدين أحداث الحرس الجمهوري ويُطالب بتشكيل حكومة تكنوقراط

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موسى يُدين أحداث الحرس الجمهوري ويُطالب بتشكيل حكومة تكنوقراط موسى يُدين أحداث الحرس الجمهوري ويُطالب بتشكيل حكومة تكنوقراط

قال عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر أن ما حدث أمام مقر الحرس الجمهوري فجر اليوم فتنة يجب وقفها فورًا ، كما أن الدعوات لتصعيد الصدام دعوات مسمومة تهدف إلي إثارة الفوضي في البلاد.

وأكد موسى علي حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن مهاجمة القوات المسلحة و مقارها ومحاولات تشويه دورها أمر مرفوض.

وطالب موسى القوات المسلحة بعرض أحداث فجر اليوم بالكامل علي الشعب لمعرفة الحقيقة و إجراء تحقيق فوري و طرح نتائجه علي الرأي العام ، مؤكدًا أن  تحتاج إلي الاستقرار و لا تتحمل الفوضي.

وتابع موسى أن التحريض علي الفوضي وإسالة الدماء أمر لا يمكن قبوله أو تركه دون اجراءات توقف هذا الإنهيار ، مشيرًا إلي أن الحرب الأهلية تبدو إرهاصاتها متصاعدة و تدفع إليها جهات غير مسئولة.

وأكد موسى أنه لابد إلي عقد اجتماع اهل العقد و الحل في البلاد للتشاور في المنزلقات المحيطة بمصر ، كما طالب موسى بسرعة تشكيل حكومة انتقالية ، وأن تكون حكومة تكنوقراط محايدة بعيدًا عن التحزب و الإقصاء لفك الاحتقان المتزايد.

واختتم موسى بدعوة الرئيس المؤقت لعقد اجتماع مع مختلف القوى السياسية لا أحد مفوض للحديث باسم الجميع في هذه اللحظات الحرجة.

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