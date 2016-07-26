أخبار عاجلة

مساء dmc - محسن جورج : البابا تواضروس أنهى الصلاة قبل وقتها بساعة بعد معرفته بحادث كنيسة مارجرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس -
ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
إيبار يهزم سيلتا فيجو في الليجا.. وليجانيس يخسر من أوساسونا -
مساء dmc - كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد حادثي كنيسة طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب مؤسسات الدولة أن تتصدى لمجابهة الإرهاب -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب الإعلام أن يتعامل بموضوعية وصدق ووعي -
السيسي: إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر -
«الثانية الإسرائيلية»: «تفجير الكنيستين» أعنف هجوم لداعش في مصر -
رئيس الأركان الأسبق: تأمين المنشآت الحيوية ودور العبادة بقوات خاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

صراع الصفقات – ليون: أرسنال قدم عرضا من أجل لاكازيت ورفضناه

Google+ Print
صراع الصفقات – ليون: أرسنال قدم عرضا من أجل لاكازيت ورفضناه صراع الصفقات – ليون: أرسنال قدم عرضا من أجل لاكازيت ورفضناه

قال نادي ليون في بيان رسمي نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن نادي أرسنال قد تقدم بعرض لضم ألكساندر لاكازيت مهاجم الفريق لكن النادي الفرنسي قد رفضه.

وحسب البيان فإن أرسنال قد تقدم بعرض يقدر بـ35 مليون يورو لضم لاكازيت خلال سوق الانتقالات الصيفية، ونفى البيان أن يكون الفريق قد تسلم عرضا بقيمة 48 مليون يورو كما يشاع.

وجاء في بيان النادي الفرنسي "ليون ينفي كليا تلقي عرضا بقيمة 48 مليون يورو من أرسنال لضم أليكساندر لاكازيت".

وأضاف "الحقيقة أن أرسنال قدم عرضا بقيمة 35 مليون يورو وهو ما رفضه ليون لسبب بسيط".

وأتم "ليون سيحتفظ بخدمات لاكازيت لأنه لا يستبدل وأحد قادة الفريق".

وكانت عدد من الأندية الإنجليزية ترغب في ضم لاكازيت خلال سوق الانتقالات الصيفية مثل وست هام يونايتد وأرسنال، لكن ليون يرفض بيع مهاجمه ويفضل الاحتفاظ به.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع