صراع الصفقات – ليون: أرسنال قدم عرضا من أجل لاكازيت ورفضناه

قال نادي ليون في بيان رسمي نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن نادي أرسنال قد تقدم بعرض لضم ألكساندر لاكازيت مهاجم الفريق لكن النادي الفرنسي قد رفضه.

وحسب البيان فإن أرسنال قد تقدم بعرض يقدر بـ35 مليون يورو لضم لاكازيت خلال سوق الانتقالات الصيفية، ونفى البيان أن يكون الفريق قد تسلم عرضا بقيمة 48 مليون يورو كما يشاع.

وجاء في بيان النادي الفرنسي "ليون ينفي كليا تلقي عرضا بقيمة 48 مليون يورو من أرسنال لضم أليكساندر لاكازيت".

وأضاف "الحقيقة أن أرسنال قدم عرضا بقيمة 35 مليون يورو وهو ما رفضه ليون لسبب بسيط".

وأتم "ليون سيحتفظ بخدمات لاكازيت لأنه لا يستبدل وأحد قادة الفريق".

وكانت عدد من الأندية الإنجليزية ترغب في ضم لاكازيت خلال سوق الانتقالات الصيفية مثل وست هام يونايتد وأرسنال، لكن ليون يرفض بيع مهاجمه ويفضل الاحتفاظ به.