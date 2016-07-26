محمود عبد العزيز يكشف حقيقة «القنبلة» التي عُثر عليها أسفل منزله في باريس‎

كشف النجم الكبير محمود عبد العزيز، عن حقيقة الأخبار التي انتشرت عن وجود قنبلة زرعها مسلحين تحت منزله في باريس، قائلًا إن:” الشرطة الفرنسية اشتبهت في كيس تحت المنزل، كان قد ادعى بعض السكان أن بداخله قنبلة”.

وأضاف – خلال المداخلة الهاتفية لراديو سكوب المذاع على الراديو 9090 اليوم الثلاثاء – أنه تم استدعاء خبراء المفرقعات، وأكدوا أنها قنبلة وهمية، مشيرًا إلر أن الأمور جيدة، ولا توجد أي أزمات كما أشاع البعض مؤخرًا .

يذكر أن الساحر محمود عبد العزيز يقضي إجازته الصيفية حاليًا في باريس مع زوجته الإعلامية بوسي شلبي، عقب انتهاء عرض مسلسله الأخير “رأس الغول”.