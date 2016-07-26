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«المركزي» يبقي على سعر الجنيه المصري دون تغيير

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«المركزي» يبقي على سعر الجنيه المصري دون تغيير «المركزي» يبقي على سعر الجنيه المصري دون تغيير

 

البنك المركزي – أرشيفية

أبقى البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، على الجنيه مستقرًا مقابل الدولار في عطاء لبيع 120 مليون دولار، وفق ما ذكرته “رويترز”.

وتسببت توقعات تخفيض قيمة العملة، في تفاقم حدة نقص الدولار، الذي أثر سلبًا على الأستثمارات، إذ يلوح الخفض في الأفق، منذ أن قال محافظ البنك المركزي، طارق عامر في أوائل يوليو، إن الحفاظ على سعر غير حقيقي للجنيه كان خطأوذلك وفقا لما نشرتة سكاى نيوز.

وفي الأسبوع الماضي، اضاف طارق عامر محافظ البنك المركزى، استبعاد تعويم الجنيه في الوقت الحالي، لكنه قال إن الخفض “يرجع لما يراه البنك في الوقت المناسب”.

ويبقي البنك المركزي على الجنيه مرتفعًا منذ خفض قيمة العملة، في مارس إلى 8.78 للدولار من .7.7301.

ويعاني النظام المصرفي الرسمي من شح الموارد الدولارية منذ ثورة 2011، التي أدت إلي عزوف السياح والمستثمرين الأجانب، وهما المصدران الرئيسيان للعملة الصعبة.

 

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