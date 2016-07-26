سعاد الخولى تصل مكتبة الإسكندرية للاحتفال بالعيد القومى

وصل إلى مكتبة الإسكندرية الدكتورة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية، وعدد من قناصل الدول العربية والأجنبية للمشاركة فى الاحتفالات التى تنظمها المحافظة على مدار الأيام القادمة بدءًا من اليوم الثلاثاء 26 يوليو حتى الجمعة 29 يوليو، حيث تنظم برنامج للاحتفال بالعيد القومى لها.

وسيشارك المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية فى الاحتفالات، حيث يبدأ الاحتفال من مكتبة الإسكندرية، ثم الافتتاح التجريبى لكوبرى المشاة أمام مدرسة نبوية موسى، وهو أحد الـ5 كبارى التى تم إنشاؤها لخدمة المواطنين، وفى تمام الـ1 ظهرًا يتجه لتفقد ديوان عام المحافظة الجديد، وفى الـ6 مساءً يفتتح المحافظ بئر مسعود بعد الانتهاء من أعمال تطويره.

تعليم الإسكندرية يشارك فى الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة بقوافل طلابية