بالصور.. وزير الشباب يفتتح ملعب بمركز شباب عمارة فى ختام زيارته للإسماعيلية

اختتم وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز زيارته الميدانية للمنشآت الشبابية والرياضية بالإسماعيلية بافتتاح ملعب خماسى مطور بالنجيل الصناعى بمركز شباب عمارة.

ووجه الوزير مجلس إدارة المركز بالاستفادة من الملعب المطور فى إقامة دورات كرة القدم والأكاديميات عليه، وتأجيره لعدد محدد من الساعات للشباب لتوفير دخل للمركز لصيانة إنشاءاته ودعم أنشطته.

ومن المتوقع أن يتوجه وزير الشباب والرياضة إلى محافظة السويس فى ختام زيارته لمدن القناة التى بدأت أمس الاثنين بمحافظة بورسعيد، وتتضمن زيارة محافظة السويس تفقد المدينة الرياضية، ونادى منتخب السويس ونادى النوبة الرياضى ومراكز شباب "فيصل، المدينة بالأربعين، المثلث، المدينة بالاستاد، التوفيق، الجزيرة، الجبلايات.



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الوزير يفتتح ملعب مركز شباب عمارة



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الوزير يقص الشريط



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الوزير أثناء الافتتاح



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الوزير مع شباب مركز شباب عمارة



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ملعب مركز شباب عمارة

وزير الشباب ومحافظ الإسماعيلية يتفقدان ملاعب النادى الإسماعيلى