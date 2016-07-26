مجلس جامعة أسيوط يوافق على منح 24 درجة دكتوراة و28 درجة ماجستير

مراسل «ONA»:

وافق مجلس جامعة أسيوط في جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة، على منح 24 درجة دكتوراة و28 درجة ماجستير بمختلف كليات الجامعة.

وتضمنت القرارات، بحسب بيان صادر عن الجامعة اليوم، منح 24 درجة دكتوراه شملت 14 درجة بكلية الطب ودرجتين لكلية الآداب والتربية، ودرجة واحدة لكليات العلوم والصيدلة والطب البيطري والتجارة والحقوق وكلية الخدمة الاجتماعية.

كما وافق المجلس على منح 28 درجة ماجستير شملت 6 درجات بكلية الصيدلة، و4 درجات بكلية الزراعة، و3 درجات لكلية العلوم والخدمة الاجتماعية والآداب، ودرجتين لكلية الطب البيطري والهندسة والتربية النوعية والتمريض ودرجة واحدة بكلية التربية.