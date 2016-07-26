رمضان ستوك - خدمة في وقتها.. إيفرتون يقترب من أرناوتوفيتش

يبدو نادي إيفرتون مستعداً للتقدم بعرض قيمته 12.5 مليون جنيه استرليني لضم النمساوي ماركو أرناوتوفيتش جناح فريق ستوك سيتي الذي ضم لصفوفه الجناح المصري رمضان صبحي بالأمس.

إيفرتون حصل على موافقة أرناوتوفيتش بعدما طالب مدرب التوفيز الجديد الهولندي رونالد كومان بتعزيز هجوم الفريق في الموسم المقبل. وينتظر أن يحسم الأمر مع مسئولي ستوك سيتي خلال الساعات المقبلة.

يذكر أن عقد الجناح النمساوي مع ستوك سيتي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وهو ما قد يدفع مسئولو الفريق للموافقة على عرض إيفرتون، خاصة بعدما فشل ستوك في التوصل لإتفاق حول تجديد التعاقد مع أرناوتوفيتش الساعي لرفع راتبه الأسبوعي إلى 80 ألف جنيه استرليني بزيادة 10 آلاف جنيه استرليني عن راتبه الحالي.

أرناوتوفيتش (27 عاماً) انضم قبل 3 سنوات لستوك سيتي قادماً من فيردر بريمن الألماني، وسبق له تمثيل تفينتي الهولندي وانتر ميلان الإيطالي.

وفي حالة اتمام الصفقة فسيصب الأمر نسبياً في صالح رمضان صبحي، الذي يجيد اللعب في مركز الجناح وهو المركز الذي يشارك فيه أرناوتوفيتش بصفة أساسية مع ستوك سيتي بالإضافة لمركزه الأصلي كمهاجم.