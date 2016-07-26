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مصرع 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين فى حادث انقلاب أتوبيس بالمنيا

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مصرع 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين فى حادث انقلاب أتوبيس بالمنيا مصرع 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين فى حادث انقلاب أتوبيس بالمنيا
لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 36 آخرين فى حادث مرورى بالمنيا على الطريق الصحراوى الشرقى، اليوم الثلاثاء، وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب أتوبيس نقل بالطريق الصحراوى الشرقى.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين تم نقلهم إلى المستشفي العام لتلقى
>العلاج، وتم إزالة أثار الحادث وتسيير حركة المرور، وبالانتقال والفحص تبين أن أتوبيس حاول تخطى سيارة نقل على طريق الجيش، ما أدى إلى انقلاب الأتوبيس.


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