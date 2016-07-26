مصدر عسكري سوري: تدمير مقرات لـ"جبهة النصرة" في درعا

أكد مصدر عسكري سوري اليوم الثلاثاء تدمير مقرات وتجمعات لتنظيم جبهة النصرة والقضاء على كامل أفراد مجموعة التنظيم في اليادودة ومنطقتى درعا البلد والمحطة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المصدر قوله إن "وحدة من الجيش قضت بعد رصد ومتابعة على كامل أفراد مجموعة لمسلحي تنظيم "جبهة النصرة" ودمرت لهم أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم في منطقة مقص الحجر شمال شرق بلدة اليادودة غرب مدينة درعا بنحو 5 كيلومترا".

وأشار المصدر إلى أن عمليات الجيش طالت تحركات تنظيم "جبهة النصرة" في مناطق انتشارهم داخل بعض احياء المدينة، ما أسفر عن تدمير آلية لهم بمن فيها على طريق الأرصاد الجوية بدرعا البلد.