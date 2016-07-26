فيروس "سى" يتصدر أعمال مؤتمر الدلتا الدولى لأمراض الكبد بطنطا

يعقد نادى الحكمة بطنطا بالتعاون مع الجمعية العربية لأمراض الكبد مؤتمر الدلتا الدولى الــ21 يوم غد الأربعاء فى الفترة من 27 إلى 30 يوليو الجارى بطنطا.

وقال الدكتور محمد العتيق أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بمعهد الكبد بطنطا ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر يناقش الجديد فى علاج فيروس سى، والنتائج التى حققتها العلاجات الجديدة، والتى سيتم طرحها فى العام المقبل.

وأشار إلى أن المؤتمر يناقش طرق علاج تليف الكبد باستعراض الأدوية الجديدة التى سيتم طرحها قريبا فى العالم ومصر موضحا أن المؤتمر يناقش فيروس "بى" والأدوية الجديدة لعلاجه، وأنه سيتم تخصيص جلسة عن أورام الكبد وأهم الطرق لعلاجه.

من جانبه قال الدكتور عمر هيكل أستاذ الكبد والجهاز الهضمى إنه سيلقى محاضرة بمؤتمر الدلتا لأمراض الكبد والجهاز الهضمى عن القواعد المصرية لعلاج فيروس سى، وخاصة أنه تم علاج ما يقرب من مليون مريض بالادوية الحديثة المختلفة وذلك فى 60 مركزا للكبد المنتشرة فى جميع انحاء الجمهورية بالاضافة إلى المستشفيات الجامعية والقوات المسلحة والمراكز الطبية الخاصة حتى الآن، موضحا أن نسب الأستجابة بالادوية الحديثة وصلت إلى حوالى الــ95%، وبالنسبة لحالات التليف الكبدى المتكافئ وصلت إلى 80% وذلك باستخدام 5 بروتوكولات علاجية، بداية بالانترفيرون طويل المفعول والريبافيرين أو عقار الدكلانزا أوالكيوريفو أوالهارفونى أوالاوليسيو.

وأشار إلى أن وزارة الصحة نجحت فى تخفيض بتخفيض سعر جميع أدوية فيروس سى فى متناول جميع المرضى، موضحا أنه يجب تقييم المرضى قبل بدء العلاج، وذلك بالتحكم بالسكر فى الدم ومعرفة التاريخ المرضى للمريض بالتفصيل، وبالذات اذا كان مريض فيروس سى يعالج بأحد أدوية أمراض القلب أو علاج جلطات الشريان التاجى، أو استخدام أدوية السيولة، وتقييم وظائف الكلى بدقة، لأن هناك بعض الأدوية غير مناسبة لقصور وظائف الكلى الشديد، وفى هذه الحالة ينصح باستخدام الكيوريفو مع الريبافيرين، ويجب كذلك وقف أى أدوية أخرى تعالج الاكتئاب أو الحالات النفسية لتفاعلها وتاثيرها على أدوية الفيروسات الكبدية.

جدير بالكر أن المؤتمر يشارك فيه أطباء من إيطاليا والدول العربية وجميع الجامعات ومراكز البحوث المصرية والذى يعقد بمدينة طنطا ويشارك فيه حوالى 1000 طبيب من مختلف الجامعات المصرية.

فيروس C والأدوية الجديدة لعلاجه يتصدران أعمال مؤتمر الدلتا بطنطا