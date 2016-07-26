بالأسماء.. انتشال آخر 4 جثث لضحايا غرق لنش رأس سدر

تمكنت قوات البحرية وحرس الحدود بالسويس من انتشال آخر 4 جثث من ضحايا غرق لنش بحرى كانوا يستقلونه بمياه خليج السويس فى رأس سدر منذ ثلاثة أيام.

وقامت أسر الضحايا بالتعرف على جثث ذويهم من الضحايا بعد عرض الصور عليهم عن طريق قوات الأمن بالسويس.

وقال مصدر أمنى، إن الضحايا الذين عثر عليهم هم، "أحمد محمد مصطفى وأيمن محمد مصطفى وأسامة عباس وهانى إبراهيم" .

وكان اللنش البحرى "المعلم" تعرض للغرق بخليج السويس بمنطقة رأس سدر، وتم إنقاذ اثنين من المتواجدين باللنش، فيما تم انتشال جثث المفقودين الأربعة عن طريق قوات البحرية وحرس الحدود.

وقال كمال عبده كيلانى، أحد الناجين فى حادث غرق لنش بحرى برأس سدر، إن اللنش البحرى "المعلم" تعرض للغرق، وهم نائمون داخل اللنش، وأنهم لم يرسلوا رسالة استغاثة لأى جهة.

وأكد كمال عبده ، أن ما حدث هو أننا كنا نائمون فجرا داخل الكبينة باللنش البحرى، وقام أحد زملائنا بإيقظنا، وقال لنا اللنش يغرق، ثم قام كل واحد فينا بإلقاء نفسه بالمياه ولم يستغرق غرق اللنش البحرى 4 دقائق فقط.

وأوضح كمال، أنه تعلق فى "جركن" مياه بخليج السويس برأس سدر حتى جاء اللنش البحرى "جنات"، وتم إنقاذه.

وأكد كمال، أننا كنا فى رحلة صيد فى مياه خليج السويس والسبب أننا لم نرسل استغاثة هو أن اللنش كان يغرق ونحن نائمون.

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