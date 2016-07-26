محميات البحر الأحمر: قرش مرسى علم مسالم وليس مفترسا ونتابع مسار هجرته

أعلن الدكتور أحمد غلاب مدير محميات البحر الأحمر، أن سمكة الحوت القرش التى ظهرت أمس الاثنين، بشواطئ مدينة مرسى علم، من فصيلة القروش وأطلق عليها الحوت القرش لكبر حجمها والذى من الممكن أن يصل إلى 12 مترا وهى من الأسماك المسالمة للإنسان والآمنة وليست مفترسة.

وأضاف مدير محميات البحر الأحمر لـ"اليوم السابع" أنه رغم تصنيف سمكة الحوت القرش من ضمن مملكة القروش، إلا أنه ليس من المفترسات ودليل على عدم افتراسه أنه يتغذى على الهائمات البحرية عن طريق سحب كمية كبيرة من المياه غنية بتلك الهائمات وفلترتها من المياه، ويطلق عليه اسم "بهلول".

وأوضح غلاب أن تلك السمكة تعد من الكائنات المهاجرة حيث يأتى إلى البحر الأحمر فى فصل الصيف والشتاء، وأن البحر الأحمر يعتبر مسار هجرة له من المحيطات بحثا عن الغذاء، مؤكدا على أن السياح عند مشاهدتهم للحوت القرش يقومون بالتقاط الصور معه واللعب معه.

وذكر غلاب أن الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أصدر تعليماته لمحميات البحر الأحمر بتشكيل لجنة لمتابعة مسار هجرته، مؤكدا على أن القرش الحوت يظهر كثيرا بشواطئ البحر الأحمر،مشيراً إلى أن هناك دولا كثيرة تقيم على ظهور تلك الحيوانات كيان للسياحة البيئية.

وكشف غلاب أن ظهور تلك الكائنات فى بيئة البحر الأحمر دليل على أن الحياة البحرية بالبحر الأحمر ملائمة لوجوده وغنية بالهائمات البحرية التى تغذى عليها، موضحًا أن كائن الحوت القرش على قائمة الكائنات المهددة بالانقراض فى العالم، موضحا أن طولها يبلغ ما بين 3 إلى 12 مترا، والذى ظهر بمرسى علم يتراوح طوله من 4 إلى 6 أمتار.

وكانت أعلنت جمعية الإنقاذ البحرى، بالبحر الأحمر، عن رصدها القرش الحوت بأكثر من مكان بشواطئ مدينة مرسى علم جنوب البحر الأحمر.

ومن جانبه قال حسن الطيب رئيس مجلس إدارة جمعية الإنقاذ البحرى وحماية البيئة، إنه تلقى بلاغا من أحد أعضاء الجمعية، المدرب مصطفى فتحى فهيم، صاحب مركز غوص بمرسى علم برصده القرش الحوتى بمناطق مختلفة بمرسى علم .

- ظهور القرش الحوتى بشواطئ مرسى علم.. وجمعية الإنقاذ: مسالم

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