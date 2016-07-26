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وزير النقل يجتمع مع محافظ الجيزة لإنهاء أزمة تحويل مرافق مشروعات المترو

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وزير النقل يجتمع مع محافظ الجيزة لإنهاء أزمة تحويل مرافق مشروعات المترو وزير النقل يجتمع مع محافظ الجيزة لإنهاء أزمة تحويل مرافق مشروعات المترو
عقد الدكتور جلال سعيد وزير النقل ، إجتماعا مع اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة وقيادات الهيئة القومية للانفاق وشركة المقاولون العرب وجهاز تعمير القاهرة الكبرى لإنهاء أزمة تراخيص تحويلات مرافق المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو الممتدة من العتبة حتى إمبابة وبولاق الدكرور بالأخص بشارعى أحمد عرابى بالمهندسين وشارع السودان.

وقالت وزارة النقل ، فى بيان صحفى إن الاجتماع كان بغرض التنسيق النهائى من أجل بدء اعمال الخط الثالث للمترو فى نطاق محافظة الجيزة بدأ من الكيت كات وامبابة وصولا إلى محور روض الفرج والطريق الدائرى من ناحية، وكذلك من جامعة الدول العربية إلى العجوزة والدقى وبولاق الدكرور وجامعة القاهرة من ناحية الاخرى.

وأضاف البيان ، أن الاجتماع شمل تنسيق الموضوعات المرتبطة بنقل المرافق ونزع الملكيات والتعامل مع العمارات السكنية والمبانى الاخرى التى تعترض مسار المشرو، وكذلك كيفية تنفيذ محور الملك سلمان والذي يقوم به الجهاز المركزى للتعمير لربط طرفى الطريق الدائرى فى نطاق محافظة الجيزة من محور روض الفرج شمالاً وحتى المنيب جنوباً بما لا يتعارض مع مسار مترو الانفاق وخاصة فى منطقة بولاق وجامعة القاهرة "مسار ترعة الزمر الحالى".

وأكدت وزارة النقل ، أنه تم بحث المقترح الخاص بإنشاء نفق سفلى للسيارات اسفل ميدان الرماية أعلى المسار المقترح لمسار الخط الرابع للمترو الواصل من مدينه الانتاج الاعلامى إلى المتحف المصرى جديد ثم ميدان الرماية وشارع الهرم حتى ميدان الجيزة ثم محطة الفسطاط فى القديمة.

وزير النقل:بدء تنفيذ مشروع مترو العتبة ـ بولاق الدكرور أول سبتمبر المقبل
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