"مستقبل الغسيل الكلوى" مؤتمر علمى بطب طنطا

تنظم وحدة الكلى بكلية الطب جامعة طنطا مؤتمرها الدولى السادس يوم "الخميس" المقبل الموافق 28 يوليو الجارى، صرح بذلك الدكتور أمجد عبد الرؤوف عميد الكلية، مشيراً إلى أن المؤتمر يقام تحت رعاية الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس الجامعة، والدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بمشاركة الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى.

ومن جانبه، أوضح الدكتور كمال عكاشة رئيس المؤتمر، أنه من المقرر أن يناقش المؤتمر عدة موضوعات أهمها مستقبل الغسيل الكلوى، وأحدث طرق علاج التهابات الكلى، وأمراض الكلى والحمل، وفحص التهابات الكبد والكلى.

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