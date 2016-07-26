محافظ أسيوط يطلب من مديرية الصحة كشف شهرى بأسماء نوبتجيات الأطباء

شدد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط على ضرورة تواجد الأطباء بإختلاف تخصصاتهم بمقر عملهم بكافة مستشفيات المحافظة والإلتزام بنوبتجية العمل على مدار اليوم حيث كلف الدكتور محمد نوح وكيل وزارة الصحة بأسيوط برفع كشف شهري من كافة مستشفيات المحافظة بأسماء الأطباء وتسكينهم على نوبتجياتهم في كافة مستشفيات المحافظة لكي يكون الجزاء رادع في حالة المخالفة أو التقصير في حقوق المرضى او العمل.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور اللواء ماجد عبدالكريم سكرتير عام المحافظة ، ونبيلة محمود السكرتير العام المساعد.

وأوضح محافظ أسيوط ان نوبتجيات المستشفيات لابد من ان يتوافر فيها مدير مناوب للمستشفى واخصائي ونائب في كل قسم على مدار اليوم وذلك لتلبية حاجة المواطنين من الخدمات الصحية موضحا ان التقارير الشهرية للمستشفيات ستتضمن العجز او الزيادة في الاطباء لمعرفة احتياجات المستشفيات وسد العجز بها او اعادة توزيع الزيادة في الاطباء على المستشفيات التي لا يوجد بها اطباء بعدد كافي.

وقال ياسر الدسوقي إننا نعمل على ضبط أداء المنظومة الصحية والوقوف على مستوى أدائها للحفاظ على أرواح المواطنين وتقديم أفضل خدمة لهم لافتاً إلى ضرورة توافر العلاج اللازم والأمصال مثل امصال ( التيتانوس - الكلب - العقرب - الثعبان ) في المستشفيات والوحدات الصحية.

كما كلف الدسوقي رؤساء المراكز والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد بزيارات مفاجئة للمستشفيات بكافة مراكز المحافظة وفي مواعيد مختلفة ورصد السلبيات والقصور بها مؤكداً على اتخاذ إجراءات وجزاءات رادعة للمخالفين وذلك لمحاسبة المقصرين والمتهاونين في صحة وحق المواطن في الحصول على خدمة صحية جيدة.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أحال عدد من الأطباء وأحد مديري المستشفيات للتحقيق بالشئون القانونية بالمحافظة لعدم تواجدهم بمقر عملهم وعدم انضباطهم فى العمل ووجود سلبيات ونقص في الأمصال والمحاليل بتلك المستشفيات كما كلف رؤساء مراكز القوصية ومنفلوط وأبوتيج بالمرور في نفس التوقيت على المستشفيات بالمركز لضبط المخالفين وغير المتواجدين في العمل.