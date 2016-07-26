بالصور.. مجلس مدينة أرمنت بالأقصر يكرم الطالبة الأولى بالثانوية

نظم مجلس مدينة أرمنت بالأقصر، بقيادة العميد على الجزار، اليوم الثلاثاء، احتفالية كبرى لتكريم الطالبة أسماء عبد الناصر أحمد الصادق ابنة محافظة الأقصر الأولى على الجمهورية بالثانوية العامة، والتى حصلت على مجموع 409.5 بقسم العلمى علوم، وذلك للتأكيد على تفوقها الكبير ورفعها رأس المدينة بأكملها.

حضر الاحتفالية لفيف من قيادات مديرية التربية والتعليم بالأقصر وعلى رأسهم طه بخيت محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، وكذلك أسرة الطالبة المتفوقة التى حضرت بالكامل وأخوتها السبعة، وتم تقديم شهادة تقدير لها اعتزازًا بتفوقها.



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احتفالية تكريم الطالبة الأولى بالثانوية فى مدينة أرمنت



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مجلس مدينة أرمنت يكرم الطالبة الأولى بالثانوية بالأقصر



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قيادات تعليم الأقصر يحضرون احتفالية تكريم الطالبة المتفوقة

- الأولى مكرر علمى علوم بالأقصر: أخذت دروس فى كل المواد وأسرتى سبب نجاحى

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