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بالصور.. مجلس مدينة أرمنت بالأقصر يكرم الطالبة الأولى بالثانوية

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بالصور.. مجلس مدينة أرمنت بالأقصر يكرم الطالبة الأولى بالثانوية بالصور.. مجلس مدينة أرمنت بالأقصر يكرم الطالبة الأولى بالثانوية
نظم مجلس مدينة أرمنت بالأقصر، بقيادة العميد على الجزار، اليوم الثلاثاء، احتفالية كبرى لتكريم الطالبة أسماء عبد الناصر أحمد الصادق ابنة محافظة الأقصر الأولى على الجمهورية بالثانوية العامة، والتى حصلت على مجموع 409.5 بقسم العلمى علوم، وذلك للتأكيد على تفوقها الكبير ورفعها رأس المدينة بأكملها.

حضر الاحتفالية لفيف من قيادات مديرية التربية والتعليم بالأقصر وعلى رأسهم طه بخيت محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، وكذلك أسرة الطالبة المتفوقة التى حضرت بالكامل وأخوتها السبعة، وتم تقديم شهادة تقدير لها اعتزازًا بتفوقها.

تكريم الطالبة الأولى (1)
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احتفالية تكريم الطالبة الأولى بالثانوية فى مدينة أرمنت

تكريم الطالبة الأولى (2)
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مجلس مدينة أرمنت يكرم الطالبة الأولى بالثانوية بالأقصر

تكريم الطالبة الأولى (3)
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قيادات تعليم الأقصر يحضرون احتفالية تكريم الطالبة المتفوقة


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