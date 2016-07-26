"علوم الإسكندرية" تستضيف مسابقة ابن الهيثم لطلاب المدارس والجامعات الأحد

تستضيف كلية العلوم جامعة الإسكندرية، مسابقة ابن الهيثم للأفكار العلمية لطلابى المدارس والجامعات، التى تقام بالاشتراك مع المراكز الاستكشافية التعليمية لوزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، وذلك يوم الأحد الموافق 31 يوليو 2016 بمبنى كلية العلوم بالشاطبى.

وتهدف المسابقة إلى تنمية المواهب العلمية والابتكارية لدى الطلاب على كافة المستويات من أجل غد ومستقبل أفضل للتعليم في مصر وكذلك متابعة ورعاية وتنمية الموهوبين والمتميزين فى كافة المجالات ومساعدتهم لتصعيد أفكارهم وابتكاراتهم وإبداعاتهم.

يشارك فى المسابقة عدد 65 طالبا من مختلف المراحل السنية ممثلة للتعليم الأبتدائى والإعدادى والثانوى والجامعى. سجل متوسط عمر الطلاب المشاركين 15 - 16 سنة، حيث يشارك عدد 17 طالبا من المرحلة الابتدائية والإعدادية منهم طالبان فى عمر الـ8 و10 سنوات، إن هذه المسابقة الفريدة من نوعها تسمح للطلاب من كافة المستويات بمشاركة أفكارهم الإبداعية فى مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة والهندسة الكهربية والحاسب الآلى والفيزياء والكيمياء والأحياء وعلوم البيئة.

وبلغت الأفكار المتقدمة للمسابقة 45 فكرة ستعرض على هيئة ملصق ونموذج أولى تطبيقى لمعظم الأفكار المقدمة، وسيقوم مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ورجال الأعمال بتحكيم المشروعات والأفكار المشاركة، ولقد تم رصد عدد خمسة جوائز للافكار الفائزة بالمراكز الخمسة الأولى وكذلك كأس لأحسن مشروع لخدمة البيئة والمجتمع.

نظم قسم علم الحيوان بكلية العلوم جامعة الإسكندرية نشاط صيفى تحت عنوان " قسمى مسئوليتى"

>الإسكندرية تحت رعاية الدكتور محمد إسماعيل عبده عميد الكلية، و الدكتور حسين خميس، رئيس القسم

ويتكون الفريق من هيكل إدارى طلابى مكون من ست لجان هى اللجنة التنظيمية واللجنة العلمية الثقافية ولجنة الموارد البشرية واللجنة الإعلامية والعلاقات العامة واللجنة الاجتماعية واللجنة الرياضية وذلك لإثقال مهارات الإدارة لدى أبناء القسم.

كما سيشمل نشاطات اجتماعية تشمل الحفاظ على مظهر وجمال القسم وتقوية أواصر العلاقة بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وكذلك النشاطات العلمية والثقافية المتمثلة فى تكوين فرق بحثية مدربة على أسس البحث العلمى السليم فى شتى تخصصات القسم، وذلك فى معامل القسم التى يتوفر بها شتى ما يحتاجه الطلاب فى نقاطهم البحثية، كما سيقوم الفريق بتنظيم العديد من الندوات الثقافية والدينية والاجتماعية والرحلات العلمية والترفيهية والتى ترفع من وعى الطلاب.

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