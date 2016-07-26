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بدء جلسة إعادة إجراءات 5 متهمين في «أحداث الإسماعيلية »

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بدء جلسة إعادة إجراءات 5 متهمين في «أحداث الإسماعيلية » بدء جلسة إعادة إجراءات 5 متهمين في «أحداث الإسماعيلية »

أرشيفية

بدأت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، جلسة إعادة إجراءات 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث الإسماعيلية “.

وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013، عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي، وأجهزة الأمن، أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، لفض اعتصام أنصار مرسي، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين .

وأسندت النيابة للمتهمين تهمًا من أبرزها تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.

 

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