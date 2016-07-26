صحيفة فرنسية :منفذا هجوم كنيسة «روان» هتفا بكلمة «داعش» اثناء اقتحامها الكنيسة

ذكرت صحيفة “لو بوان الفرنسية” من خلال مصدر لها، أن منفذا هجوم كنيسة “روان”، هتفا بكلمة “داعش” اثناء اقتحامها الكنيسة.

فى حين ذكرت سكاى نيوز عربية أن الشرطة الفرنسية قامت بتحرير الرهائن وقتل المحتجزين، بجانب مقتل كاهن الكنيسة ذبحًا على يد أحد المحتجزين.

فيما أعلن “الأليزيه” عن توجه الرئيس الفرنسى أولاند عن توجهه لمكان الحادث لمتابعة أخر تطورات الحادث، وقد أعلن المدعى العام الفرنسى،فرانسوا مولين، عن توليه التحقيق بشأن الهجوم على الكنيسة.

والجدير بالذكر قاما شخصان يحملا سكاكين باحتجاز 6 رهائن داخل كنيسة “روان” شمالى منطقة «نورماندى» الفرنسية.