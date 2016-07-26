النقل: بدء تنفيذ مترو العتبة بولاق الدكرور سبتمبر المقبل

قال الدكتور جلال سعيد وزير النقل، إنه سيتم بدء تنفيذ المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو الممتدة من العتبة حتى إمبابة وبولاق الدكرور، بطول 17.7كم وعدد 15 محطة نفقية وسطحية وعلوية أول شهر سبتمبر المقبل.

وأكد وزير النقل ، في تصريحات صحفية عقب لقائه وفد وكالة التنمية الفرنسية بالقاهرة، برئاسة ستيفاني لانفراكي مدير مكتب الوكالة الفرنسية، أنه ناقش مع مسؤولي الوكالة إمكانية تمويل الجزء الثالث والأخير من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو التي تصل مطار القاهرة.

وأضاف الوزير، أن المناقشات تطرقت إلى الآليات غير التقليدية لتمويل تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق واستغلال العوائد المالية المتمثلة في وضع فئات مناسبة لسعر تذكرة الركوب وفقًا لتكلفة التشغيل الفعلية والاستغلال التجاري لحرم السكة والقطارات والمحطات ، موضحًا أنه تم الاتفاق مع مسؤولي وكالة التنمية الفرنسية على عقد مؤتمر موسع حول هذا الموضوع فى القاهرة خلال نوفمبر المقبل، تشترك فيه الوكالة ومنظمات عالمية متخصصة وكبار الخبراء ، لافتا إلى أنه تم مناقشة مشروع ترام الرمل بالإسكندرية.