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إنهاء عمل رئيس لجنة و3 آخرين بسبب حالة غش في أسيوط

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إنهاء عمل رئيس لجنة و3 آخرين بسبب حالة غش في أسيوط إنهاء عمل رئيس لجنة و3 آخرين بسبب حالة غش في أسيوط

أرشيفية

مراسل «ONA»:

أنهى صلاح فتحى بدوى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، الثلاثاء، عمل رئيس لجنة رقم “64″ ومقرها مدرسة “موشا” الإعدادية الجديدة والتى يجرى فيها إمتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية، وكذلك مراقب الدور وملاحظان  فى أحد حجرات الامتحان بنفس اللجنة وذلك على خلفية وجود حالة غش  داخل اللجنة عن طريق  إكتشاف وجود ” صورة لورقة أسئلة ومدون بها الأجوبة مع أحد الطالبات  داخل اللجنة “

وأوضح وكيل الوزارة، في بيان صادر عنه اليوم، أن حال قيام أعضاء لجنة متابعة من بالمديرية بالمرور على لجنة مدرسة موشا الإعدادية الجديدة حيث يؤدى الطلاب الإمتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى، وفى حجرة ” 6 ” فوجئوا بصورة ورقة أسئلة إمتحان وأجاباتها, مع طالبة تدعى “ل ع ” وبسؤالها من أعطاها الورقة قالت أنها أخذتها من زميلتها التى خلفها وتدعى “م م س “التى ذكرت أن أحد المعلمين لا تعرفه هو من أعطاها الورقة.

وأضاف بدوى، أنه على الفور تم إرسال لجنة من الشئون القانونية للتحقيق فى الواقعة، واستبدال رئيس اللجنة ويدعى “ح م ف ” وإخلاء طرف كلا من مراقب الدور وملاحظان الحجرة من العمل باللجنة وإستبدالهم بآخرين

وأكد وكيل الوزارة، أنه لا تهاون فى أى مخالفات داخل لجان الإمتحانات ومحاربة الغش لتحقيق مبدأ العدالة والشفافية بين الطلا​ب​.

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أونا