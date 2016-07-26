لافروف:الاتفاقات مع كيرى تضمن ابتعاد معارضة سوريا المعتدلة عن داعش والنصرة

أعرب وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف عن قناعته بأن الاتفاقات التى تم توصل إليها مؤخرا مع نظيره الأمريكى جون كيرى، من شأنها أن تضمن تنصل المعارضة السورية المعتدلة من تنظيم داعش وجبهة النصرة.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الثلاثاء، عن لافروف عقب لقاء جمعه مع كيرى فى لاوس- قوله إنه" فى حال تطوير الاتفاقات التى تم التوصل إليها فى أعقاب اللقاء مع وزير الخارجية الأمريكى، فى سياق المشاورات المرتقبة بين الخبراء الروس والأمريكيين، وفى حال تنفيذ هذه الاتفاقات فعلا، فستضمن تنصل المعارضين المعتدلين من إرهابيى "داعش" و"جبهة النصرة".

وأضاف لافروف أننا بحثنا ما يجب علينا أن نقوم به لكى يبدأ تنفيذ هذه الاتفاقات فى إطار عمليات القوات الجوية والفضائية الروسية وسلاح الجو الأمريكى والتحالف الدولى الذى يقوده.

وكان كيرى ولافروف قد بحثا خلال لقائهما على هامش الاجتماعات الوزارية لدول "آسيان" المنعقدة فى لاوس اليوم الوضع فى سوريا والخطوات الواجب اتخاذها للمضى قدما فى تسوية الأزمة السورية.

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