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أخبار فلسطين..مستوطنون يقتحمون الأقصى وسط حراسة شرطة الاحتلال

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أخبار فلسطين..مستوطنون يقتحمون الأقصى وسط حراسة شرطة الاحتلال أخبار فلسطين..مستوطنون يقتحمون الأقصى وسط حراسة شرطة الاحتلال
اقتحم عشرات المستوطنين اليهود اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى الخاصة.

وأفادت مصادر مقدسية بأن نحو 34 مستوطنا اقتحموا صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته بحراسة شرطة الاحتلال المتواجدة فى المكان.

وأشارت إلى أن مصلين وطلبة مجالس العلم تصدوا لاقتحامات المستوطنين وجولاتهم الاستفزازية بهتافات التكبير الاحتجاجية.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم عددا من المواطنين الفلسطينيين من أنحاء متفرقة فى الضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل وبلدة "بيت أمر" (جنوب الضفة) واعتقلت مواطنين اثنين وفتشت عدة منازل وحطمت محتوياتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين من محافظة بيت لحم (جنوب الضفة) وسلمت شابا آخر بلاغا لمراجعة مخابراتها فى مجمع مستوطنة "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم.

وطالت الاعتقالات شابا من بلدة قباطية جنوب جنين (شمال الضفة) أثناء تواجده داخل الخط الأخضر (أراضى عام الـ1948).

وفى سياق متصل، أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين بالرصاص الحى خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلى التى اقتحمت مخيم الأمعرى برام الله اليوم، وتم نقل المصابين إلى مجمع فلسطين الطبى برام الله للعلاج.
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