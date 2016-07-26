فائز السراج يستدعى سفير فرنسا لليبيا احتجاجا على التدخل العسكرى ببلاده

استدعى رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى فائز السراج السفير الفرنسى أنطوان سيفان إلى ليبيا الاثنين على هامش القمة العربية بنواكشوط، ليبلغه احتجاج ليبيا الرسمى على التواجد الفرنسى فى المنطقة الشرقية الذى تعتبره حكومة الوفاق تجاوز للأعراف الدولية وتدخل مرفوض تماما لدولة ذات سيادة تبنى علاقاتها مع دول العالم على أسس الاحترام المتبادل وعدم التدخل فى الشئون الداخلية.

وطالب فائز السراج تقديم توضيح رسمى من الحكومة الفرنسية لحقيقة ما حدث.

وأكد السفير الفرنسى أن موقف فرنسا واضح وجلى فى دعمها الكامل وبدون حدود للمجلس الرئاسى وحكومة الوفاق الوطنى، وسيتم تقديم مذكرة رسمية لشرح ملابسات الحادث.

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