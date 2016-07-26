عقيلة صالح ومشايخ القبائل يعقدون مؤتمرا صحفيا للحديث عن مستجدات حوار ليبيا

يعقد المستشار عقيلة صالح قويدر رئيس البرلمان الليبى وعدد من مشايخ وأعيان القبائل الليبية جلسة استماع مع الصحفيين والإعلاميين عصر اليوم ،الثلاثاء بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

ويتطرق رئيس البرلمان الليبى خلال المؤتمر الصحفى للحديث عن آخر المستجدات فى الحوار الليبى وأهم المشاكل والعقبات التى تعرقل الاتفاق السياسى ودور مصر فى استقرار الدولة الليبية ودعم الجيش الليبى الوطنى فى محاربة الإرهاب وتوضيح عدد من النقاط الجوهرية.

وفد برلمانى ليبى يبحث مع نظيره المصرى قرار العفو العام الصادر فى ليبيا.. ويكشف مصير سيف الإسلام القذافى.. والوفد يتشاور حول ملف حقوق الإنسان ومصير حكومة الوفاق الوطنى برئاسة السراج