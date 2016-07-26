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محمد بن زايد: «سولار إمبلس 2» نقلت رسالة أبوظبي إلى العالم

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محمد بن زايد: «سولار إمبلس 2» نقلت رسالة أبوظبي إلى العالم محمد بن زايد: «سولار إمبلس 2» نقلت رسالة أبوظبي إلى العالم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن صفحة مشرقة من الابتكار قد سطّرت بنجاح رحلة  سولار إمبلس 2 التاريخية حول العالم بالاعتماد على الطاقة الشمسية، مضيفاً أن وصولها إلى نقطة النهاية في أبوظبي هي البداية التي لن تتوقف أبداً على طريق الإنجاز.

وقال سموه عبر سلسلة من التغريدات في حسابه الرسمي على موقع "توتير"

"بنجاح رحلة سولار إمبلس 2 التاريخية حول العالم اعتماداً على الطاقة الشمسية، صفحة مشرقة من الابتكار قد سطّرت ونهنئ طاقم الطائرة بهذا الإنجاز."

"نأمل بعد نجاح رحلة سولار إمبلس 2  أنها قد نقلت رسالة أبوظبي إلى العالم، بضرورة الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة، والتشجيع على الابتكار فيها."

"ستظل "مصدر" تشجع على الابتكار، ووصول سولار إمبلس 2 إلى نقطة النهاية في أبوظبي هي البداية التي لن تتوقف أبداً على طريق الإنجاز."

"نهنئ الدولة الصديقة سويسرا على هذا النجاح الذي يؤكد أن الشراكة والتعاون لخير البشرية هو هدفنا الأسمى."

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