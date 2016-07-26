التعليم تحد شروط قبول تظلمات الثانوية العامة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد اطلاع طلاب الثانوية العامة المتظلمين على نتائجهم، حيث تبدأ في التاسعة صباحًا من اليوم الذي يتم تحديده للطالب فور تقدمه بالتظلم.

وأكدت التعليم، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه يجب على الطالب الحضور في الموعد المحدد للاطلاع، مشددة على أن الطالب الذي يتخلف عن هذا الموعد ليس من حقه التقدم بطلب آخر.

وألزمت وزارة التربية والتعليم حضور الطالب بنفسه لمقر لجنة النظام والمراقبة للاطلاع على صورة من كراسة الإجابة مع ولي أمره بموجب بطاقة العائلة مع حظر استخدام التليفون أو حضور مدرس المادة.