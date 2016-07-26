سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26/7/2016 مقابل الجنيه المصري في محلات الصاغة والإرتفاع من جديد

سعر الذهب اليوم في مصر، بدأت اسعار الذهب في مصر داخل محلات الصاغة حالة من عدم الثبات، حيث بدأ سعر الذهب بالإرتفاع قيل يوم بسبب إرتباط سعر الذهب اليوم بأسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء والتأثر الواضح، حيث تربطهم علاقة متكاملة، حيث ارتفع الذهب اليوم بقمية 10 جنيهات.

هذا وينشط سوق الذهب وخصوصاًَ سعر عيار 21 مع انتهاء شهر رمضان وذلك بعد الإقبال على الأفراح والمناسبات في الجمهورية، حيث نقدم لكم عبر موقع مصر فايف متابعة حصرية لجميع اسعار الذهب اليوم في مصر وذلك بمراقبة تغيرات الأسواق المصرية وتزويدكم مباشرة بأخر الأسعار بمحلات الصاغة بالجنيه المصري وبالدولار الأمريكي.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26/7/2016

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26/7/2016 في محلات الصاغة مقارنة بأسعار يوم أمس بقيمة 15 جنيه دفعة واحدة وذلك حسب الجدول المدرج أدناه.

سعر الذهب عيار 18: 398.55 جنيه.

سعر الذهب عيار 21: 465 جنيه.

سعر الذهب عيار 24: 531.40 جنيه.

سعر الجنيه الذهب: 3720 جنيه.

سعر أوقية الذهب: 1315 دولار.

شبكةعيونالإخبارية

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