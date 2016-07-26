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سعر الدولار اليوم في السوق السوداء والبنوك الثلاثاء 26-7-2016 الأمريكي يقفز إلى أعلى مستوى فى تاريخه

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سعر الدولار اليوم في السوق السوداء والبنوك الثلاثاء 26-7-2016 الأمريكي يقفز إلى أعلى مستوى فى تاريخه سعر الدولار اليوم في السوق السوداء والبنوك الثلاثاء 26-7-2016 الأمريكي يقفز إلى أعلى مستوى فى تاريخه

اليوم، استمر الدولار الأمريكي في الارتفاع بالسوق السوداء للعملة الأجنبية، اليوم الثلاثاء 26-7-2016، متخطيا سقف 13 جنيه لأول مرة في تاريخه .

وسجل سعر الدولار 12.80 جنيه للشراء و13.10 جنيه للبيع، في تعلاملات السوق الموازية،  حسب ما ذكره متعاملون ، وسط حالة من الشح في المعروض من العملة الأمريكية في السوق .2016
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 26/7/2016

وشهدت السوق السوداء للعملة اشتعال المضاربات على العملة الأمريكية مساء أمس، ليرتفع سعر صرف الدولار في بعض المناطق متخطيا حاجز 13 جنيه، حسب الكميات المطلوبة، ففي محافظة السويس بلغ 13.20 جنيه  .

وذكرت مصادر مصرفية أن الطلب على الدولار تزايد بشكل ملحوظ، نتيجة لجوء بعض المستوردين والمستثمرين لتخزين مبالغ كبيرة من الدولار، على خلفية تداول أنباء عن ارتفاع سعر الدولار إلى 12 جنيه، لتتصاعد أزمة الدولار مجددا بعد التصريحات التي أدلى بها طارق عامر، محافظ البنك المركزى، يوم الأربعاء الماضي والتي لمح فيها إلى إمكانية اللجوء إلى تخفيض قيمة الجنيه المصري .

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