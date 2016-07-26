وزير الري يعقد اجتماعًا للجنة «إيراد النهر وإدارة المياه»

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا للجنة “إيراد النهر وإدارة المياه” بحضور الدكتور “رجب عبدالعظيم” وكيل أول الوزارة والمهندس عماد ميخائيل رئيس مصلحة الري ورؤساء الهيئات والقطاعات المعنية.

تناول الاجتماع استعراض ما قامت به لجنة الأزمات بالوزارة في خلال الأيام القليلة الماضية لمواجهة بداية موسم الزراعة الصيفي وما صاحبه من أزمات نتيجة الزيادة الكبيرة في الاحتياجات المائية للزراعة في هذه الفترة.

واستعرضت اللجنة، بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم، أسباب الأزمة الحالية، فيما يتعلق بنقص المياه في بعض المناطق، خاصة في نهايات الترع، التي من أهمها تزايد مساحات الأرز المزروعة بالمخالفة، خاصة مع ارتفاع سعر الأرز بالأسواق، حيث أشارت اللجنة إلى أن إجمالي مساحة الأرز المزروعة حتى الآن تبلغ حوالي مليون فدان، بينما بلغت تلك المساحات العام الماضي في نفس التوقيت حوالي 400 ألف فدان، وكذلك تأخر صرف بذور القطن، مما أدى إلى بداية زراعة كافة المحاصيل في وقت واحد تقريبا مما سبب طلبا كبيرا على المياه في نفس الفترة.

وأوضحت اللجنة أن الوزارة قامت بالعمل على توفير المياه المطلوبة للوفاء بكافة الاحتياجات وقد تم توصيل المياه لمعظم المناطق المتضررة بالفعل وأنه سيتم توصيل المياه لباقي المناطق خلال الأسبوع القادم، ولكن تبقى مخالفات زراعة الأرز قضية يجب التعامل معها بكل حسم وذلك في ضوء تحديات الموارد المائية التي تواجه مصر.

وأشار الدكتور عبدالعاطي إلى أن الوزارة ستطبق غرامات مخالفات الأرز بكل حسم على كافة المخالفين وناشد الوزير السادة أعضاء مجلس النواب وكافة الجهات المعنية بالوقوف صفا واحدا للحد من زراعات الأرز المخالف.

وقد طالبت اللجنة بضرورة الإعلان عن إغلاق تصدير الأرز بشكل دائم كأحد الإجراءات الضرورية لخفض زراعات الأرز المخالفة.

ثم استعرضت اللجنة موقف الأمطار على حوض نهر النيل للعام الماضي والعام الحالي حيث يبدأ موسم الأمطار في أول مايو على الهضبة الأثيوبية وعلى البحيرات الاستوائية وتم الإشارة إلى أن درجة الفيضان تعتمد على معدلات سقوط الأمطار وعلى طول موسم الأمطار .

وأشارت اللجنة إلى أن فيضان العام الماضي كان الأقل خلال 100 عام وأنه من المبكر الآن الحكم على فيضان العام الحالي والذي يستمر حتى نهاية يوليو من هذا العام.

ووجه الدكتور عبد العاطي باستمرار عمل لجنة إيراد النهر وإدارة المياه بشكل دائم طوال العام مع التأكيد على أهمية استمرار الوزارة في التنبؤ بالأمطار والسيول ومشاركة تلك التنبؤات مع كافة الجهات المعنية لسرعة التعامل مع أي مخاطر يمكن أن تنجم عنها.