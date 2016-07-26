سري الدين وكمال وعبد الخالق ضيوف «الاقتصاد والناس»

يستضيف برنامج “الاقتصاد والناس”، والذي يعرض على شاشة القناة الثانية والفضائية المصرية يوميًا من الأحد إلى الخميس من الساعة الخامسة والربع، إلى السادسة مساءًا، كل من الخبير الدولي هاني سري الدين ووزير البترول الأسبق أسامة كمال، ووزير التموين والتضامن الأسبق دكتور جودة عبد الخالق، الأسبوع الحالي.

وقال الإعلامي محمد ناقد، رئيس تحرير البرنامج، إن “الاقتصاد والناس” سيتناول ملف مستقبل الاستثمارات في محور قناة السويس، مع اقتراب عام من افتتاح قناة السويس الجديدة، وكذلك جدوى تأسيس مجلس أعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسيكون ضيف البرنامج الدكتور هاني سري الدين.

وأضاف ناقد، أنه سيتم استضافة أسامة كمال وزير البترول الأسبق، اليوم الثلاثاء، لعرض ملف ضريبة القيمة المضافة، وما المقصود بها، و هل هي بديل لضريبة المبيعات وتأثيرها على الأسعار بصفة عامة، والبنزين والمنتجات البترولية بصفة خاصة، وهل تتجه الدولة لرفع الدعم عن مواد الطاقة عامة، وتقوم بإعداد هذه الحلقة ميرفت حجازي.

وأخيرًا، أشار ناقد أنه سيتم فتح ملف الدعم وهل دعم الدولة الآن يصل لمستحقيه؟، وهل الدولة تتجه لرفع الدعم نهائيًا واستبداله بالدعم النقدي، ويتحدث عن ذلك الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتضامن الأسبق، وتقوم بإعداد هذه الحلقة رحاب عبد الستار.