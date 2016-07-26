الحبر المستخدم فى رسم الوشم يسبب السرطان

رسم الوشم(التاتو)، من الأشياء التى يلجأ لها العديد من الأشخاص فى الوقت الحالى، بغرض المظهر الجمالى، لكن وجد لها العديد من الآثار الضارة على الصحة .

ووفقا لتقرير نشره الموقع الأمريكى " Net doctor" فإن الحبر المستخدم فى رسم الوشم، يمكن أن يسبب مشاكل فى البشرة بما فى ذلك أمراض الحساسية والحكة الشديدة وزيادة خطر الإصابة بالسرطان،

وحسب التقرير فأن المادة الكيميائية المستخدمة فى الحبر تؤدى إلى تشوهات خلقية فى الحيوانات المنوية وتغيير فى الحمض النووى للخلية، مما يمكن أن تؤدى إلى الإصابة بالسرطان والعقم .

ووجد باحثون فى المركز الطبى بجامعة نيويورك أن ما يصل إلى ستة فى المائة من البالغين الذين أجروا الوشم، ظهرت عليهم حكة شديدة وتورم استمر لفترة أطول من أربعة أشهر، وفى بعض الحالات استمر لسنوات عديدة.

كما تؤكد العديد من التقارير، أنه ينبغي الحرص على الصحة العامة من تأثير الحبر المستخدم فى رسم الوشم،وما له من تأثير ضار على الصحة، وما ينتج عنه من حساسية وحكة جلدية وآثار سامة مسببة للسرطان.

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