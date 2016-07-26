وفد مصري برئاسة النائب العام يتوجه لموسكو لمتابعة التحقيقات حول الطائرة الروسية

توجه صباح اليوم الثلاثاء، وفد مصري يضم كل من شريف فتحي وزير الطيران المدني، والمستشار نبيل صادق الناىب العام، إضافة إلى الكابتن أيمن المقدم، رئيس لجنة التحقيقات في حادثتى الطائرة الروسية والطائرة المصرية، إلى العاصمة الروسية موسكو.

وقالت مصادر، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه من المقرر أن تعرض آخر نتائج التحقيقات الخاصة بحادث الطائرة الروسية، التي تحطمت عقب إقلاعها من مطار شرم الشيخ.

وكان وزير الطيران، قد زار روسيا الأسبوع الماضي من أجل عودة السياحة الروسية مرة أخرى إلى البلاد، وذلك بعد عرض جميع الإجراءات والاحتياطات الأمنية التى وفرتها مصر، من أجل تأمين السائحين والمطار.