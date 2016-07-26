للرجال فقط ....7 علامات تنذر بمشكلات صحية خطيرة

ذكر تقرير نشره الموقع الأمريكى "readersdigest" بعض المشاكل الصحية التى يتجاهلها الرجال، إذ أكد التقرير أن هناك بعض العلامات التي قد يغفل عنها البعض علي الرغم كونها تنذر بالخطر، وهذه المشكلات تتضمن الآتى:

1.مشاكل التبول: الذهاب إلى الحمام كثيرا أو وجود صعوبة فى دخول الحمام، قد يكون علامة على وجود مشكلة مثل تضخم البروستاتا.

2.وجود صعوبة فى الانتصاب : قد يشير ذلك إلى حالة مرضية مثل أمراض القلب والسكر والاكتئاب وارتفاع ضغط الدم.

3.تغيرات فى لون البراز: وجود دم فى البراز هو علامة تحذيرية على سرطان الأمعاء وعند وجود الإسهال غير المبرر أو الإمساك وألم فى المعدة والشعور بأن المعدة ممتلئة، فهذا دليل على العديد من الأمراض، وفى هذه الحالة يجب استشارة الطبيب المختص.

4.النزيف :فى حالة وجود دم فى القيء أو عند السعال، يجب التحقق من هذه المشكلة.

>5.السعال:إذا كنت تعانى من السعال المستمر، فمن الممكن أن يكون من أعراض سرطان الرئة وقصور القلب أو انسداد رئوى.

6.فقدان الوزن:إذا كنت فقدت الكثير من الوزن بشكل مفاجئ، هذا يمكن أن يكون أحد أعراض شيء أكثر خطورة مثل وجود مشكلة فى الغدة الدرقية أو السرطان.

7.وجود ألم فى الصدر: هذا العرض يدل على حدوث نوبة قلبية، فلا يجب تجاهله كما يتوجب الانتباه فى حالة وجود ضيق بالتنفس.

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