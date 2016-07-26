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لو كان حَملِك مش مستقر.. تعرفى على أهم أسباب الإجهاض المتكرر

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لو كان حَملِك مش مستقر.. تعرفى على أهم أسباب الإجهاض المتكرر لو كان حَملِك مش مستقر.. تعرفى على أهم أسباب الإجهاض المتكرر
أكد الدكتور محمد عبد الرازق استشارى أمراض النساء والتوليد بمستشفى بورسعيد العام، أن الإجهاض المتكرر له أسباب ويمكن تشخيصه وعلاجه.

وقال الدكتور محمد عبد الرازق أن الإجهاض المتكرر يأتى نتيجة عيوب خلقية بالرحم مثل صغر الحجم أو وجود أشكال معينة من الرحم مثل الرحم ذو القرنين أو الرحم الطفيلى أو نتيجة أسباب تتعلق بعنق الرحم تؤدى إلى اتساع عنقه، بمرحلة معينة أو نتيجة لأسباب مناعية تؤدى إلى الإجهاض المتكرر.

وأشار إلى أن الإجهاض قد يكون نتيجة العدوى المتكررة، موضحا أن التشخيص يتم من خلال تحليل الدم بالكشف عن الأجسام المناعية أو التشخيص بقياس اتساع عنق الرحم، أو من خلال عمل سونار على البطن أو باكتشاف العيوب الخلقية عن طريق حقن الآشعة بالصبغة، أو نتيجة الأورام الليفية بتجويف الرحم، أو بجدار الرحم أو فوق جدار الرحم.

وأكد أن العلاج إما بالجراحة أو من خلال الأدوية التى تعمل على خفض نسبة الأجسام المضادة المناعية أو إذا كان هناك اتساع بعنق الرحم فيمكن عمل ربط لعنق الرحم بعد 12 أسبوعا من بداية الحمل، أما إذا كانت هناك فيروسات، فيتم عمل تحاليل بالدم لاكتشاف سبب الإجهاض.


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